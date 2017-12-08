Sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi Sezgin Gezgin imzalı şarkıya Deniz Akel yönetmenliğinde video klip çekildi. Grand Pera’da gerçekleşen çekimler, 50 kişilik bir ekiple yaklaşık 16 saatte tamamlandı.
15 Haziran’da piyasaya çıkan ‘Miras’ albümüne yoğun konser programlarından dolayı klip çekemeyen Kaya, 6 ay sonra kamera karşısına geçti. Klipsiz en çok dinlenen ve konserlerde yoğun istek alan ‘Kara Gözlüm’ şarkısı sosyal medyada da dinleyicilerin favorisi oldu. Bu ilgi karşısında kayıtsız kalmayan Serkan Kaya, albümün ilk video klibini ‘Kara Gözlüm’e çekti. Uzun zamandır müzikseverlerin merakla beklediği klip, bugün yayında…
Beklenen klip yayında!
Serkan Kaya ‘Miras’ albümünün ilk video klibini ‘Kara Gözlüm’ isimli şarkıya çekti.Müzik - 08.12.2017 18:42
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