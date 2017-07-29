Bekir İrtegün serbest bırakıldı!

Futbolcu Bekir İrtegün, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Spor - 29 Temmuz 2017 18:08
Bekir İrtegün serbest bırakıldı!
Telefonunda ByLock uygulaması bulunan futbolcu Bekir İrtegün, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda yürütülen soruşturma kapsamında dün polise giderek teslim olmuştu.

Emniyet işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen İrtegün, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Ergün Güçlü tarafından yaklaşık 2 saat süreyle sorgulandı.

Savcı Güçlü, sorgusunun ardından İrtigün'ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol hükümleri çerçevesinde İrtegün'ün yurt dışına çıkışı yasakladı.

Kaynak:DHA
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