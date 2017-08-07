Bekir Bozdağ'dan Eurovision açıklaması!

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Eurovision 2018'e katılacağı haberleri en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bu tartışmalara son noktayı koydu...

Müzik - 07 Ağustos 2017 15:28
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.

İşte Gülşen'i Eurovision adayı!

İşte Gülşen'i Eurovision adayı!



BOZDAĞ: ŞU ANDA YOK ÖYLE BİR ŞEY

Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.

Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?

Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?



MANGA'NIN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta müzik grubu maNga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzik severleri heyecanlandırmıştı.

2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Salvador Sobral kazandı

2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Salvador Sobral kazandı



EN SON CAN BONOMO TEMSİL ETMİŞTİ

Türkiye ilk defa 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığı, 2003'de Sertab Erener’in 167 puan alarak birinciliği kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmada bir daha bulunmama kararı almıştı.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Bekir Bozdağ, Eurovision

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