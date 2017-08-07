Bekir Bozdağ'dan Eurovision açıklaması!

İşte Gülşen'i Eurovision adayı!
BOZDAĞ: ŞU ANDA YOK ÖYLE BİR ŞEY
Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.
Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?
MANGA'NIN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRMIŞTI
Geçtiğimiz hafta müzik grubu maNga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzik severleri heyecanlandırmıştı.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Salvador Sobral kazandı
EN SON CAN BONOMO TEMSİL ETMİŞTİ
Türkiye ilk defa 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığı, 2003'de Sertab Erener’in 167 puan alarak birinciliği kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmada bir daha bulunmama kararı almıştı.
KAYNAK: hurriyet.com.tr