Begüm Kütük: Artık daha olgun bakan gözler!

Magazin - 19.04.2018 13:33

Begüm Kütük sessizliğini bozdu!

3.5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetti. 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenmişlerdi.Acı olay sonrası Kaz Dağları'nda inzivaya çekilen ünlü oyuncu, dün çektiği selfi'yi "Artık daha olgun bakan gözler" notuyla paylaşarak hayranlarını mutlu etti.İşte Begüm Kütük'ün o paylaşımı: