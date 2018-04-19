Begüm Kütük: Artık daha olgun bakan gözler!
2010 yılında Erdil Yaşaroğlu ile nikah masasına oturan, oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist eşi, geçtiğimiz hafta acı bir olayla sarsıldı.
Magazin - 19.04.2018 13:33
3.5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetti. 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenmişlerdi.
Begüm Kütük sessizliğini bozdu!
Acı olay sonrası Kaz Dağları'nda inzivaya çekilen ünlü oyuncu, dün çektiği selfi'yi "Artık daha olgun bakan gözler" notuyla paylaşarak hayranlarını mutlu etti.
İşte Begüm Kütük'ün o paylaşımı:
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