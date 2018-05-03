Bedük'le yaza merhaba!

Müzisyen Bedük yeni çıkarttığı İngilizce albümü "Flash Forward" yaza merhaba diyecek.

Müzik - 03.05.2018 11:58
Bedük'le yaza merhaba!
Yeni çıkarttığı İngilizce albümü “Flash Forward” müzisyen Bedük, hayranları ile birlikte Türkiye’nin birçok yerinde yaza merhaba diyecek. Yaz için konser maratonuna hazırlanan Bedük, hayranlarıyla konser tarihlerini paylaştı. 6 Mayıs Adana Color Life Festivali, 11 Mayıs Uşak Gençlik Festivali, 12 Mayıs İzmir 2’den 2’ye Festivali’nde sahne alacak. Ramazan Bayramı'ndan sonra turnesine devam edecek olan Bedük, 21 Haziran’dan itibaren her perşembe Çeşme’de bir mekanda farklı konseptler ve sürprizlerle sevenlerini bekliyor olacak.


Bedük zirvesi!

Bedük zirvesi!
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