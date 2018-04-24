Bedük zirvesi!

Bedük, kendi albümü için başta Amerikalı Ted Jensen olmak üzere yurtdışından çok başarılı müzik adamlarıyla çalıştı.
Sıla’nın son albümlerinde yaptığı remixlerle { Yabancı, Engerek } büyük beğeni toplayan Bedük, albüm kayıtlarında gitar, perküsyon ve davulları kendisi çaldı.
Albümün ilk klibini “Gravity” şarkısına çekmeye karar veren Bedük, Marakes ve Londra’da kamera karşısına geçti.
Editöre Not : 10 aylık uzun bir çalışmanın sonucunda hazırladığı albümü için Bedük şunları söyledi. “Albümümün doğum günümde çıkması, kendisini ve müziğini yeniden keşfeden ve ileriye götüren Bedük’ün yeniden doğuşunu anlatıyor.”