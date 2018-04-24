Bedük zirvesi!

Müzik - 24.04.2018 13:17

Marjinalliği ve yaptığı başarılı müzik çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Bedük, İngilizce albümü “Flash Forward” ile Türkiye için gelecek soundların da habercisi olmayı oluyor.Bedük, kendi albümü için başta Amerikalı Ted Jensen olmak üzere yurtdışından çok başarılı müzik adamlarıyla çalıştı.Sıla’nın son albümlerinde yaptığı remixlerle { Yabancı, Engerek } büyük beğeni toplayan Bedük, albüm kayıtlarında gitar, perküsyon ve davulları kendisi çaldı.Albümün ilk klibini “Gravity” şarkısına çekmeye karar veren Bedük, Marakes ve Londra’da kamera karşısına geçti.Editöre Not : 10 aylık uzun bir çalışmanın sonucunda hazırladığı albümü için Bedük şunları söyledi. “Albümümün doğum günümde çıkması, kendisini ve müziğini yeniden keşfeden ve ileriye götüren Bedük’ün yeniden doğuşunu anlatıyor.”