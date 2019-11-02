Bebeklerinin sağlık durumunda yeni gelişme!

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çiftinin oğulları ameliyat oldu!

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan geçtiğimiz gün kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü çiftin hayranları çok endişelendi.Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından "Oğlumuz Efehan’ın geçirdiği operasyon sırasında ve sonrasında arayarak, mesaj atarak, çiçek göndererek iyi dileklerini bizlerle paylaşan tüm tanıdıklarımıza; başta ameliyatı gerçekleştiren doktorumuz Mehmet Özek olmak üzere hemşiresinden hasta bakıcısına bizlerle ilgilenen tüm hastane personeli ve Acıbadem Hastanesi’ne; ayrıca bizleri seven, takip eden dualarını bizlerden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Soranlar için Efehan şuan iyi Allah’ıma şükürler olsun. Allah bütün bebeklerimizi çocuklarımızı korusun kimseye yaşatmasın inşallah. Sizleri çok seviyoruz." açıklamasını yaptı.