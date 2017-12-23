Bebek için 'dondurma yöntemi'

Magazin - 23.12.2017 15:31

Beren Saat ile Kenan Doğulu çocuk sahibi olabilmek için bir süredir tedavi görüyordu. Posta'da yer alan habere göre çift şimdi de 'dondurma yöntemi'ne başvurmuş. Embriyolar dondurulup saklanmış. Böylece birinci denemelerinde başarı elde edemezlerse bir sonraki denemede Beren Saat'in hormon almasına gerek kalmayacak. Çift dondurdukları embriyoları çözerek şanslarını tekrar deneyecek.