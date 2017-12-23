Bebek için 'dondurma yöntemi'

Bebek sahibi olmak isteyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Magazin - 23.12.2017 15:31
Bebek için 'dondurma yöntemi'
Beren Saat ile Kenan Doğulu çocuk sahibi olabilmek için bir süredir tedavi görüyordu. Posta'da yer alan habere göre çift şimdi de 'dondurma yöntemi'ne başvurmuş. Embriyolar dondurulup saklanmış. Böylece birinci denemelerinde başarı elde edemezlerse bir sonraki denemede Beren Saat'in hormon almasına gerek kalmayacak. Çift dondurdukları embriyoları çözerek şanslarını tekrar deneyecek.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beren Saat, Kenan Doğulu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...