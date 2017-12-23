Beren Saat ile Kenan Doğulu çocuk sahibi olabilmek için bir süredir tedavi görüyordu. Posta'da yer alan habere göre çift şimdi de 'dondurma yöntemi'ne başvurmuş. Embriyolar dondurulup saklanmış. Böylece birinci denemelerinde başarı elde edemezlerse bir sonraki denemede Beren Saat'in hormon almasına gerek kalmayacak. Çift dondurdukları embriyoları çözerek şanslarını tekrar deneyecek.
Bebek için 'dondurma yöntemi'
Bebek sahibi olmak isteyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti için ilginç bir iddia ortaya atıldı.Magazin - 23.12.2017 15:31
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