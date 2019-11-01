Bebeğinizi nasıl beslemelisiniz?

6. aydan sonra mama sandalyesi kullanılmasını öneren Özcan, “Hava girip çıkamadığı ve o sırada refleks olarak soluk yolunda bir spazm olduğu için çocuk nefes alamıyor ve hava açlığı içine giriyor. Her türlü besin risk oluşturuyor. Küçük bebeklerde özellikle katı gıdaya geçildiği dönemde mama sandalyesi mutlaka 6'ncı aydan itibaren kullanılmalı. Özellikle erişkinler yatarak koruyucu şekilde beslemek istiyorlar ama bu bir problem. Bebeğin 6'ncı aydan itibaren katı gıdaya geçtiğinde oturarak beslenmesi gerekiyor. Okul çocukları ise televizyon karşısında bir şeyler seyrederken atıştırmalık istiyorlar ama bunlar koruyucu mekanizmayı bozduğundan akciğere kaçış riski doğuruyor.” ifadelerini kullandı.Özcan, “Çocuk nefes alamaz ve hava açlığı içine girer. Rengi gider ve morarmaya başlar. O sırada anlayalım ki ağzında bir şey var onu yutamıyor nefes borusu tıkandı. Öncelikle o madde gözüküyorsa parmağımızla alabiliriz. Ama arkaya doğru kaçtıysa onu ellemek ileriye doğru gitmesine neden olur. Orada bazı müdahaleleri yapmak gerekiyor. O sırada çocuğa su vermek doğru bir davranış değil. Bunun yerine daha çok yabancı cismi çıkarmayı denemelisiniz. Bu cismin su ile daha da ileriye gitmesi kolaylaşabiliyor su işimizi zorlaştırır. Su vermeyelim cismi çıkarmaya yönelik hareketler yapalım” önerisinde bulundu.