Bebeğinizi emzirmeye doğar doğmaz başlayın!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ( AHEF ) Başkanı Dr. Özlem Sezen, anne sütü ve bebek hakkında konuştu.Sezen, "Doğum sonrası ilk 6 ay özellikle anne sütü ile beslenme açısından bebek için önemli bir süreç… Bu dönem içerisinde annenin toparlanmasının yanı sıra bebeğin de kilo alıp almadığı takip ediliyor. Bebeğin de sağlıklı beden ve zeka gelişimi için sadece anne sütü ile beslenmesi altı çizilerek öneriliyor." dedi.Sezen, annenin üzerinde durması gerektiği noktaları “Doğumda olduğu gibi doğum sonrasında da anne bazı hastalıklar açısından özenle takip edilmelidir. Demir eksikliği açısından değerlendirme ve gerekirse ilaç takviyesi ve verilen ilacın düzenli kullanımı çok önemlidir. Emzirme çok önemlidir, bebek doğar doğmaz emzirilmelidir. Sütün tam olarak boşaltılamamasına bağlı sorunlar ya da emzirme hatalarına bağlı, meme ucunda yaralar ortaya çıkabilir. Bu tür sorunlar ve emzirme ile ilgili merak edilenler hakkında en doğru bilgiyi Aile Hekimleriniz ya da Aile Sağlığı Elemanlarınızdan alabilirsiniz.” diyerek açıkladı.