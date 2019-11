"Bayi Toplantısı bugüne kadar yaptığım en komik film"

“Üç karakter bir suç komedisinin içindeler ama aslında hikâyenin kötü karakterleri de dâhil hepsinin ailevi meseleleri var. İşi biraz aile parantezine almaya çalıştık” diyerek sözü açan İbrahim Büyükak, “Hikâyeyi̇ ilk kurduğumda Doğu ile buluştum. Bu karakteri Doğu’nun güzel canlandırabileceğine inanıyordum. Sonra Onur da kadroya dâhil oldu. Çok iyi bir uyum yakaladık” sözleriyle hazırlık sürecine dair ipuçları verdi.Filmde Sadık rolünü üstlenen Onur Buldu, “Senaryodaki her küçük hikaye ve her karakterin macerası bir yere bağlanıyor” dedi. Buldu projeye nasıl dahil olduğunu “Hikâye o kadar güzeldi̇ ki̇ hemen tamam dedim” sözleriyle anlatırken, Doğu Demirkol, “İbrahim’in bir önceki̇ filmi̇ baktım iki̇ milyon, ben de hemen kabul ettim” diyerek herkesi güldürdü. Kadronun önemli isimlerinden Safa Sarı ise “Senaryoyu okurken kahkahalara boğuldum, hemen geri̇ aradım ve ben bu filmde olmak istiyorum dedim” şeklinde konuştu.Çekimlerden ve set ortamından söz açıldığında İbrahim Büyükak “Onur ve Doğu’nun rolü çok ağırdı. Oyuncu bu süreçte kendini̇ ne kadar iyi̇ hissederse ve işi̇ sahiplenirse o kadar başka bir yere geliyor film” diyerek ekibin uyumunu dile getirdi.“Kendi tarzınızı yaratmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz” sorusuna Büyükak “Tabi̇i ki̇ yaptığımız şeyin farklı olmasını istiyoruz. İskeleti̇ doğru kurmaya çalıştık. İyi̇ bir iş yaptığımızı düşünüyoruz, bütün ülkeye dair bir hikâye olacak. Çıkış noktanızı gerçek hayata koyduğunuzda komedi̇ işlemeye başlıyor. Yoksa birçok filmdeki̇ gibi̇ bağırış çağırıştan ibaret oluyor” yanıtını verdi.Büyükak “Komedi haricinde bir türde film çeker misiniz” sorusuna ise “Hepimizin çıkış noktası komedi̇. Uzun yıllar komedi̇ yapmak isterim fakat bu biraz da hikâye ile alakalı. İyi iş yapma duygusu bizi̇ i̇leride farklı türde filmler yapmaya götürebilir ama şu an farklı şeyler yapmalıyım kafasında değilim” cevabını verirken, devam filmiyle ilgili “Seyirci severse, herkesin aklına yatarsa yapabiliriz” dedi.‘Küçük Esnaf’ ve iki ‘Yol Arkadaşım’ filminden sonra dördüncü kez senaryosuna imza attığı bir filmde başrol oynayan İbrahim Büyükak, “Bayi Toplantısı’nı bu filmler arasında nereye koyuyorsunuz” sorusuna “Yol Arkadaşım hikâye gereği̇ romantik komediydi̇, bu komedi̇ filmi̇ ve bugüne kadar yaptığım en komik film oldu” yanıtını verdi. Büyükak, yönetmenlikle ilgili düşüncelerini ise “Yönetmelik arzum yakın bir gelecek için yok. Bedran ile çok iyi anlaşıyoruz. İşinde çok titiz ve mükemmeliyetçi, hatta bence Türkiye’nin en iyi yönetmenlerinden biri” sözleriyle özetledi.Sezonun merakla beklenen komedisi ‘Bayi Toplantısı’nın vizyon tarihi için ocak ayının ortası planlanıyor. Filmin zengin kadrosunda İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin’le birlikte Safa Sarı, Deniz Hamzaoğlu, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış da yer alıyor.