Beşiktaş ile eşleşmelerinin ardından maç tarihlerini ve oynanılacak olan şehirler ile ilgili bilgi veren Bayern Münih Kulübünün internet sayfası "Son 16 Tur ilk maçı Münih'te oynanılacak ardından 2'inci maç için takımımız Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gidecek" diye yazdı. (DHA)
Bayern Münih'ten büyük gaf!
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımının resmi internet sayfası büyük bir yanlışa imza attı.Spor - 11.12.2017 15:07
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bayern Münih, Beşiktaş
SPOR HABERLERİ
- Anadolu Efes - Sakarya BŞB Basketbol: 83-68
- Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde ayrılık
- Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
- Fenerbahçeli yıldız ayrılmak istiyor!
- Trafik kazası yapan Burak Yılmaz'dan ilk açıklama!
- Kayserispor 1-1 Beşiktaş
- Muhteşem geri dönüş: 4-2
- Fırtına esmeye devam ediyor!
- Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş
- Bursaspor 0-1 Fenerbahçe