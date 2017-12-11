Bayern Münih'ten büyük gaf!

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımının resmi internet sayfası büyük bir yanlışa imza attı.

Spor - 11.12.2017 15:07
Bayern Münih'ten büyük gaf!
Beşiktaş ile eşleşmelerinin ardından maç tarihlerini ve oynanılacak olan şehirler ile ilgili bilgi veren Bayern Münih Kulübünün internet sayfası "Son 16 Tur ilk maçı Münih'te oynanılacak ardından 2'inci maç için takımımız Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gidecek" diye yazdı. (DHA)

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Bağlantılar: Bayern Münih, Beşiktaş

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