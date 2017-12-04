Bastonlu Cem Yılmaz'dan gözdağı!

Eski eşler tatilde
Cem Yılmaz ve Ozan Güven’den takipçilerine çağrı!
Tatil sorularına “röportaj yapmıyoruz sağ olun ” derken Ahu Yağtu’ya sorulan ‘Kemal için mi gittiniz?” sorusuna da şovmen, ‘hadi kardeşim ne fark eder. Kemal için olmasıyla olmaması rağmen sana ne faydası var.’ diyerek tepki gösterdi.
Cem Yılmaz'ın kolyesinin sırrı!
Cem Yılmaz'ın gergin anları!
Elinde bastonla yürüyen Cem Yılmaz'a muhabirler "Cem bey baston yakışmış" deyince komedyen 'baston daha da yakışacak böyle devam ederseniz' diyerek muhabirlere gözdağı verdi.
Cem Yılmaz: Maaşımın 1 milyon katını geri çevirdim