Bastonlu Cem Yılmaz'dan gözdağı!

Cem Yılmaz "Baston yakışmış diyen muhabirlere 'baston daha da yakışacak böyle devam ederseniz' diyerek gözdağı verdi.

Magazin - 04.12.2017 17:07
Cem Yılmaz oğlu Kemal ve annesi Ahu Yağtu ile Barselona'ya gitmişti. Aile önceki gün tatilden döndü. Havalimanında görüntülenen Cem Yılmaz'ın gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

Eski eşler tatilde

Eski eşler tatilde




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Cem Yılmaz ve Ozan Güven’den takipçilerine çağrı!



Tatil sorularına “röportaj yapmıyoruz sağ olun ” derken Ahu Yağtu’ya sorulan ‘Kemal için mi gittiniz?” sorusuna da şovmen, ‘hadi kardeşim ne fark eder. Kemal için olmasıyla olmaması rağmen sana ne faydası var.’ diyerek tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın kolyesinin sırrı!

Cem Yılmaz'ın kolyesinin sırrı!




Cem Yılmaz'ın gergin anları!

Cem Yılmaz'ın gergin anları!



Elinde bastonla yürüyen Cem Yılmaz'a muhabirler "Cem bey baston yakışmış" deyince komedyen 'baston daha da yakışacak böyle devam ederseniz' diyerek muhabirlere gözdağı verdi.

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Bağlantılar: Cem Yılmaz, Ahu Yağtu

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