Bastonlu Cem Yılmaz'dan gözdağı!

Magazin - 04.12.2017 17:07

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Cem Yılmaz oğlu Kemal ve annesi Ahu Yağtu ile Barselona'ya gitmişti. Aile önceki gün tatilden döndü. Havalimanında görüntülenen Cem Yılmaz'ın gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.Tatil sorularına “röportaj yapmıyoruz sağ olun ” derken Ahu Yağtu’ya sorulan ‘Kemal için mi gittiniz?” sorusuna da şovmen, ‘hadi kardeşim ne fark eder. Kemal için olmasıyla olmaması rağmen sana ne faydası var.’ diyerek tepki gösterdi.Elinde bastonla yürüyen Cem Yılmaz'a muhabirler "Cem bey baston yakışmış" deyince komedyen 'baston daha da yakışacak böyle devam ederseniz' diyerek muhabirlere gözdağı verdi.