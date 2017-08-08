Basketbolda fikstür çekildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Basketbol - 08 Ağustos 2017 22:44

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeşilköy'deki Polat Rennaisance Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, Basketbol Süper Ligi (BSL) Direktörü Samer Şenbayrak, TBF yetkilileri, Tahincioğlu Genel Müdür Yardımcısı Soner Akpınar ve kulüp temsilcileri katıldı. Toplamda 16 takımın yer aldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 sezonu iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normalde 30 hafta sürecek ligde ilk 8 arasına giren ekipler Play-Off'a çıkacak. Ligde yeni sezon 7 Ekim'de start alacak. Sezonun ilk yarısı ise 14 Ocak'ta sona erecek.



ÖMER ONAN: ''LİGE YENİ KATILAN TAKIMLARA BAŞARILAR DİLİYORUM''

Çok güzel bir sezonun geride kaldığını dile getiren Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, ''Şimdi de yeni sezon için kura çekiminde buradayız, iyi bir sezon geçireceğiz. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yeni katılan takımlara başarılar diliyorum. Bu sene başlamadan önce isim sponsorluğunda güçlü bir aile ile beraberlik yaptık. Bütün sezon boyunca centilmence fair play kuralları çerçevesinde oyuncularımızın sakatlık geçirmeyeceği bir sezon olsun'' dedi.



SAMER ŞENBAYRAK: ''ÇOK KEYİFLİ VE REKABET DOLU BİR LİGİMİZ VAR''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin rekabet dolu bir lig olduğunu ifade eden BSL Direktörü Samer Şenbayrak, ''Geçtiğimiz sezonlar da gösterdi ki çok keyifli ve rekabet dolu bir ligimiz var. Ligimizde yer alan 16 takımın 11'i Avrupa Kupalarında mücadele edecek" diye konuştu.



İlk hafta (7-8-9 Ekim) şu şekilde:



Tofaş - Darüşşafaka Basketbol



Yeşil Giresun Belediyespor - Uşak Sportif Trabzonspor - Beşiktaş Sompo Japan Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya B.B Eskişehir Basket - İstanbul B.B Fenerbahçe Doğuş - Banvit Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Galatasaray Odeabank - Gaziantep B.B





DHA

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