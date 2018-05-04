Basıldığı evden taşındı!

Fenerbahçe'de oynayan futbolcu Alper Potuk, eski sevgilisi Tuvana Türkay'ın kendisini bastığı evden taşındı.

Magazin - 04.05.2018 11:03
Basıldığı evden taşındı!
Alper Potuk ile Tuvana Türkay'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçeli Alper Potuk, Tuvana Türkay’ın kendisini bir erkek ve iki kadınla partide yakalayıp ilişkisini sonlandırmasıyla gündeme gelen Bağdat Caddesi’ndeki evinden taşındı.

İddialara göre, Potuk'ıun hareketli yaşantısı ve verdiği partilerden komşuları rahatsız oldu.

Şikâyetlerin artması üzerine Potuk, emlakçısına daha rahat edebileceği bir ev bulması için talimat verdi. Emlakçının Suadiye’de uygun bir apartman dairesi bulması üzerine ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde apar topar yeni evine taşındı.

Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!

Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!
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