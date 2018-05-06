Maça damgasını vuran bir diğer olay ise Arda Turan kendisine yapılan hareketten sonra yan hakem Deniz Çoban'a yaptığı fiziki temasta bulununca kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Medipol Başakşehir'e ağır darbe!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.Spor - 06.05.2018 09:40
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftada Medipol Başakşehir evinde Demir Grup Sivasspo'u konuk etti. 14. dakikada Bajic attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Demir Grup Sivasspor 90+2. dakikada Robinho'nun attığı golle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 sonuçlanırken Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı.
Maça damgasını vuran bir diğer olay ise Arda Turan kendisine yapılan hareketten sonra yan hakem Deniz Çoban'a yaptığı fiziki temasta bulununca kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Maça damgasını vuran bir diğer olay ise Arda Turan kendisine yapılan hareketten sonra yan hakem Deniz Çoban'a yaptığı fiziki temasta bulununca kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
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Bağlantılar: Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor
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