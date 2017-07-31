Başakşehir Mert Günok'u kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Bursaspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Mert Günok ile sözleşme imzaladı.

Spor - 31 Temmuz 2017 14:25

Tecrübeli kalecinin ismi daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Turuncu-Lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda Mert Günok'a "hoşgeldin" denildi.

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