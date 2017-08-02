Başakşehir 2- 0 Club Brugge

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya gelen Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-offlara kaldı. Başakşehir'in gollerini 8. dakikada Adebayor ve 34. dakikada Edin Visca attı.

Futbol - 02 Ağustos 2017 19:42

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, ikinci maçta rakibini 2-0 mağlup ederek Play-Off Turu'na yükseldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Gael Clichy'nin açtığı güzel ortada Adebayor'un yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.



Baskısını azaltmayan Başakşehir, 34'te Edin Visca'nın attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0



İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısında bölüm bölüm Belçika ekibi baskısını arttırsa da golü bulamadı ve Medipol Başakşehir maçı 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.



Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselirken, İstanbul ekibi bu turda Şampiyonlar Ligi'ne veda etse bile, Avrupa Ligi gruplarına katılacak.



Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Club Brugge'ü eleyerek Play-Off Turu'na yükselen Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu:



Sevilla, Napoli, Liverpool, CSKA Moskova, Sporting.



DHA

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