Başakşehir 2-1 Braga

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında Portekiz temsilcisi SC Braga'yı kendi evinde 2-1 mağlup etti.

Futbol - 07.12.2017 22:47
Başakşehir 2-1 Braga
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-1 yenmesine rağmen grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Temsilcimizin gollerini 10. dakikada Visca ve 77. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu kaydederken, Braga'nın tek golü 55. dakikada Raul Silva'dan geldi.

C Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayan Braga ve 9 puanla ikinci olan Ludogorets Razgrad bir üst tura çıktılar. 8 puanlı Medipol Başakşehir ve 5 puanlı Hoffenheim ise Avrupa'dan elendi.

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: John Beaton, Douglas Potter, Sean Carr (İskoçya)

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Emre), Visca (Dk. 85 85 Napoleoni) Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 60 Mehmet Batdal)

BRAGA: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Andre Horta (Dk. 72 Teixeira), Danilo, Vukcevic, Xadas (Dk. 85 Hassan), Martins (Dk. 72 Horta), Sousa

GOLLER: Dk. 10 Visca, Dk. 77 Emre Belözoğlu (penaltı) (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Raul Silva (Braga)

SARI KART: Dk. 45 Raul Silva, Dk. 66 Jefferson, Dk. 73 Vukcevic (Braga), Dk. 89 Emre (Medipol Başakşehir)

DHA
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