Başak Parlak: Ortamı sevmezsem çirkinleşebilirim!

‘Şevkat Yerimdar’ adlı dizinin başrol oyuncusu Başak Parlak, Emre Saygı’nın sunduğu ‘Hadi Be’ programına konuk oldu. Oyuncu samimi itiraflarda bulundu.

Magazin - 21.04.2018 01:45
Başak Parlak: Ortamı sevmezsem çirkinleşebilirim!
Başak Parlak, katıldığı programda kendisine yöneltilen, “Girdiğin ortamı neşelendiren insanlardan mısın?” sorusunu şöyle yanıt verdi: “Eğer çok ortama ısınamadıysam buzdolabı gibi bir tip oluyorum. Hatta ne kadar itici olduğum hakkında sonradan çok konuşuyorlar. Ortamı sevmediysem çirkinleşebilirim. Ama arkadaşlarımın arasında eğlenceliyim.”

Şevkat Yerimdar'da düğün zamanı!

Şevkat Yerimdar'da düğün zamanı!
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