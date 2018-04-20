Başak Parlak: Ortamı sevmezsem çirkinleşebilirim!

Magazin - 21.04.2018 01:45

Şevkat Yerimdar'da düğün zamanı!

Başak Parlak, katıldığı programda kendisine yöneltilen, “Girdiğin ortamı neşelendiren insanlardan mısın?” sorusunu şöyle yanıt verdi: “Eğer çok ortama ısınamadıysam buzdolabı gibi bir tip oluyorum. Hatta ne kadar itici olduğum hakkında sonradan çok konuşuyorlar. Ortamı sevmediysem çirkinleşebilirim. Ama arkadaşlarımın arasında eğlenceliyim.”