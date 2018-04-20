Şevkat Yerimdar'da düğün zamanı!
Başak Parlak: Ortamı sevmezsem çirkinleşebilirim!
‘Şevkat Yerimdar’ adlı dizinin başrol oyuncusu Başak Parlak, Emre Saygı’nın sunduğu ‘Hadi Be’ programına konuk oldu. Oyuncu samimi itiraflarda bulundu.Magazin - 21.04.2018 01:45
Başak Parlak, katıldığı programda kendisine yöneltilen, “Girdiğin ortamı neşelendiren insanlardan mısın?” sorusunu şöyle yanıt verdi: “Eğer çok ortama ısınamadıysam buzdolabı gibi bir tip oluyorum. Hatta ne kadar itici olduğum hakkında sonradan çok konuşuyorlar. Ortamı sevmediysem çirkinleşebilirim. Ama arkadaşlarımın arasında eğlenceliyim.”
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Başak Parlak, Emre Saygı, Şevkat Yerimdar
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
- 'Tehlikeli Karım' ekranlara böyle veda edecek!
- maNga'dan yeni single!
- Murat Boz'dan manidar şarkı!
- İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
- Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
- Çukur turizmi!
- Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
- Avlu herkesi şaşırtacak!
- Murat Boz da takibi bıraktı!