Başak Parlak: Gelinliği ancak televizyonda giyerim!

Sürpriz aşk! Yakalandılar!
Soğuk biriyim
Ben de Esin kadar olmasa da inatçıyım. Kontrollüyüm, iyice düşünmeden pek bir şey yapmam. Dışardan soğuk görünürüm, içeriden de çok sıcak değilim aslında.
Yalnız olmayı seviyorum
Set zaten çok kalabalık ve sürekli sosyalleşmek zorunda kalıyoruz. O yüzden yalnız olmayı istiyorum. Resim yapıyorum, kitap okuyorum, takip ettiğim diziler var onları izliyorum.
Başak Parlak ve Caner Karamukluoğlu ayrıldı!
Hayatta kalmak için yiyiyorum
Yemek yemekten pek zevk alan biri değilim. Karnım acıktığında yemek yiyorum sadece, doyduğum gibi de yemeyi bırakıyorum. Hayatta kalmak için yiyorum diyebilirim yani. Çok yemek yapacak vaktim olmuyor açıkçası. Yaptığım güzel yemekler var ama aşçılığımı övemeyeceğim.
Evlilik bana çok uzak
Gerçekten o kadar çok gelinlik giydim ki evlenmeye karar versem giymeyebilirim. Evlilik henüz bana çok uzak, yakın zamanda beni gelinlikle sadece ekranda görebilirsiniz yani.
Kulağa iğne modası!
Artık sıra dramada
Şevkat Yerimdar'dan sonra bir drama dizisinde oynamayı tercih ederim muhtemelen. Bizi en çok besleyen şey birbirini tekrar etmeyen, kendimize benzemeyen, yaşayan karakterler yaratmak. Mümkün olduğunca bunun peşindeyim ben de.