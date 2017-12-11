Başak Parlak: Gelinliği ancak televizyonda giyerim!

Şevkat Yerimdar’ın Esin’i Başak Parlak, reyting rekorları kıran dizisini, muhteşem başarı öyküsünü ve kariyer planlamasını Women’s Style Türkiye dergisinden Eva Aksu’ya anlattı…

Magazin - 11.12.2017 13:54
Başak Parlak: Gelinliği ancak televizyonda giyerim!
Dopdolu içeriği ile adından söz ettirmeye devam eden Women’s Style Türkiye’nin Aralık ayı kapağında sofistike güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Başak Parlak var. İşte Barbie bebekleri andıran zarif güzel ile gerçekleşen röportajdan öne çıkan başlıklar:

Sürpriz aşk! Yakalandılar!

Sürpriz aşk! Yakalandılar!



Soğuk biriyim

Ben de Esin kadar olmasa da inatçıyım. Kontrollüyüm, iyice düşünmeden pek bir şey yapmam. Dışardan soğuk görünürüm, içeriden de çok sıcak değilim aslında.

Yalnız olmayı seviyorum

Set zaten çok kalabalık ve sürekli sosyalleşmek zorunda kalıyoruz. O yüzden yalnız olmayı istiyorum. Resim yapıyorum, kitap okuyorum, takip ettiğim diziler var onları izliyorum.

Başak Parlak ve Caner Karamukluoğlu ayrıldı!

Başak Parlak ve Caner Karamukluoğlu ayrıldı!




Hayatta kalmak için yiyiyorum

Yemek yemekten pek zevk alan biri değilim. Karnım acıktığında yemek yiyorum sadece, doyduğum gibi de yemeyi bırakıyorum. Hayatta kalmak için yiyorum diyebilirim yani. Çok yemek yapacak vaktim olmuyor açıkçası. Yaptığım güzel yemekler var ama aşçılığımı övemeyeceğim.

Evlilik bana çok uzak

Gerçekten o kadar çok gelinlik giydim ki evlenmeye karar versem giymeyebilirim. Evlilik henüz bana çok uzak, yakın zamanda beni gelinlikle sadece ekranda görebilirsiniz yani.


Kulağa iğne modası!

Kulağa iğne modası!



Artık sıra dramada

Şevkat Yerimdar'dan sonra bir drama dizisinde oynamayı tercih ederim muhtemelen. Bizi en çok besleyen şey birbirini tekrar etmeyen, kendimize benzemeyen, yaşayan karakterler yaratmak. Mümkün olduğunca bunun peşindeyim ben de.

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