Başak Parlak: Gelinliği ancak televizyonda giyerim!

Magazin - 11.12.2017 13:54

Sürpriz aşk! Yakalandılar!

Başak Parlak ve Caner Karamukluoğlu ayrıldı!

Kulağa iğne modası!

Dopdolu içeriği ile adından söz ettirmeye devam eden Women’s Style Türkiye’nin Aralık ayı kapağında sofistike güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Başak Parlak var. İşte Barbie bebekleri andıran zarif güzel ile gerçekleşen röportajdan öne çıkan başlıklar:Ben de Esin kadar olmasa da inatçıyım. Kontrollüyüm, iyice düşünmeden pek bir şey yapmam. Dışardan soğuk görünürüm, içeriden de çok sıcak değilim aslında.Set zaten çok kalabalık ve sürekli sosyalleşmek zorunda kalıyoruz. O yüzden yalnız olmayı istiyorum. Resim yapıyorum, kitap okuyorum, takip ettiğim diziler var onları izliyorum.Yemek yemekten pek zevk alan biri değilim. Karnım acıktığında yemek yiyorum sadece, doyduğum gibi de yemeyi bırakıyorum. Hayatta kalmak için yiyorum diyebilirim yani. Çok yemek yapacak vaktim olmuyor açıkçası. Yaptığım güzel yemekler var ama aşçılığımı övemeyeceğim.Gerçekten o kadar çok gelinlik giydim ki evlenmeye karar versem giymeyebilirim. Evlilik henüz bana çok uzak, yakın zamanda beni gelinlikle sadece ekranda görebilirsiniz yani.Şevkat Yerimdar'dan sonra bir drama dizisinde oynamayı tercih ederim muhtemelen. Bizi en çok besleyen şey birbirini tekrar etmeyen, kendimize benzemeyen, yaşayan karakterler yaratmak. Mümkün olduğunca bunun peşindeyim ben de.