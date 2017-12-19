Başak Dizer'den o iddiaya cevap!

Magazin - 19.12.2017 19:40

Başak Dizer'den aşk paylaşımı!

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama!

Başak Dizer, dizilerin aranan ismi oldu!

Dizi ve filmlerdeki başrol karakterlerine stil danışmanlığı yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in fiyatına zam yaptığı ve bu yüzden yapımcılarla anlaşamadığı iddia edilmişti.Başak Dizer, hakkında çıkan bu iddialara Twitter ve Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla cevap verdi."Abartı, çirkin sadece haber yapalım uyduralım, sansasyon olsun, okunalım, tıklanalım, yorum alalım mantığıyla yapılmış magazin.Haber bile demiyorum. Araştırmacı, güvenilir, saygılı gazeteci arkadaşlarıma, bize sorup öğrenmeye çalışan magazin köşe yazarlarına ayip olur... Aynı gazete, geçen hafta da ‘Bir otele eşimle yemeğe gitmişiz, pişti olmuşuz, hemen yerimizi değiştirmişiz falan. O otele de en son 2-3 SENE önce gittik biz.. O da tamamen uydurma. Bir açıp sorun mekana mesela doğru mu, geldiler mi diye?Magazin gazeteciliğine saygımız ve güvenimiz, sempatimiz kalsın. Çoğu magazin muhabiri, artık arkadaşımız oldu. Doğru kaynaklardan teyid alan araştıran gazeteciler, müdürler kalsın. Temennim bu, nacizane. Sevgiyle..."