Başak Dizer'den o iddiaya cevap!

Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan yüksek ücret istediği için yapımcılarla anlaşamadığı yönündeki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Magazin - 19.12.2017 19:40
Başak Dizer'den o iddiaya cevap!
Dizi ve filmlerdeki başrol karakterlerine stil danışmanlığı yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in fiyatına zam yaptığı ve bu yüzden yapımcılarla anlaşamadığı iddia edilmişti.

Başak Dizer'den aşk paylaşımı!

Başak Dizer'den aşk paylaşımı!



Başak Dizer, hakkında çıkan bu iddialara Twitter ve Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla cevap verdi.

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama!

Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama!



İşte Başak Dizer'in o açıklaması:

"Abartı, çirkin sadece haber yapalım uyduralım, sansasyon olsun, okunalım, tıklanalım, yorum alalım mantığıyla yapılmış magazin.

Haber bile demiyorum. Araştırmacı, güvenilir, saygılı gazeteci arkadaşlarıma, bize sorup öğrenmeye çalışan magazin köşe yazarlarına ayip olur... Aynı gazete, geçen hafta da ‘Bir otele eşimle yemeğe gitmişiz, pişti olmuşuz, hemen yerimizi değiştirmişiz falan. O otele de en son 2-3 SENE önce gittik biz.. O da tamamen uydurma. Bir açıp sorun mekana mesela doğru mu, geldiler mi diye?

Magazin gazeteciliğine saygımız ve güvenimiz, sempatimiz kalsın. Çoğu magazin muhabiri, artık arkadaşımız oldu. Doğru kaynaklardan teyid alan araştıran gazeteciler, müdürler kalsın. Temennim bu, nacizane. Sevgiyle..."


Başak Dizer, dizilerin aranan ismi oldu!

Başak Dizer, dizilerin aranan ismi oldu!
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