Barış teklifine olumsuz yanıt!

Magazin - 06 Ağustos 2017 13:00

Eliz Sakuçoğlu evlilik hazırlığı yaptığı Beran Benan’dan 1,5 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Beran Benan’ın tüm barışma çabalarına olumsuz karşılık veren Eliz Sakuçoğlu ‘Dost kalabilmemiz için zaman lazım. Şu an hayatımda ilişki istemiyorum. Bir araya gelmemiz zor’ dedi.Kaynak: hurriyet.com.tr