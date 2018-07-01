Barış Arduç'un kasları gitti!
Oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında demirli teknede arkadaşı ile tatil yapıyor.
Magazin - 01.07.2018 12:29
'Kiralık Aşk' dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, uzun süredir dizi projelerinde yer almıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafları ile ilgi odağı haline gelen Arduç'un son görüntüsü şaşırttı. Yıllardır kick-boks yapan, düzenli ağırlık çalışan, futbol oynayan oyuncu Marmaris-Bozburunda'daki demirli teknelerinde objektiflere yakalandı. Barış Arduç’un teknede çekilen fotoğrafları şaşırttı. Oyuncunun kaslarının eridiği, baklavalarının yerine göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
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