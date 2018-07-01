Barış Arduç'un kasları gitti!

Oyuncu Barış Arduç, Marmaris-Bozburun açıklarında demirli teknede arkadaşı ile tatil yapıyor.

Magazin - 01.07.2018 12:29
Barış Arduç'un kasları gitti!
'Kiralık Aşk' dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, uzun süredir dizi projelerinde yer almıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafları ile ilgi odağı haline gelen Arduç'un son görüntüsü şaşırttı. Yıllardır kick-boks yapan, düzenli ağırlık çalışan, futbol oynayan oyuncu Marmaris-Bozburunda'daki demirli teknelerinde objektiflere yakalandı. Barış Arduç’un teknede çekilen fotoğrafları şaşırttı. Oyuncunun kaslarının eridiği, baklavalarının yerine göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Barış Arduç, Gupse'siz tatilde!

Barış Arduç, Gupse'siz tatilde!



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