Barış Arduç, Gupse'siz tatilde!

Magazin - 01.07.2018 09:43

Barış Arduç Muay Thai öğrendi!

Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? İlk açıklama geldi!

'Kiralık Aşk'ın ardından dizi setlerine ara veren Barış Arduç, arkadaşları ile Marmaris’te tatil yapıyor. Geçtiğimiz gün Bozburun açıklarına demirli teknesinde objektiflere yakalanan oyuncu, bir arkadaşıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. Geçen ay Instagram hesabından kaslı vücudunun fotoğrafını paylaşan Barış Arduç’un tatilde kilo aldığı, baklavalarının kaybolduğu gözlerden kaçmadı. Oyuncunun, sevgilisi Gupse Özay’sız tatil yapması dikkat çekti.