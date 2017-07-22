Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!

Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Gupse Özay tatillerine Çeşme'de devam ediyor.

Magazin - 23.07.2017 06:00
Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!
Arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü çift önceki akşam önce Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika çifti sonra ise Doğa Rutkay'la bir araya geldi. Gupse Özay eylül ayında çekeceği Deliha 2 filmi öncesinde stres atarken yeni filmde rol almayacak olan Barış Arduç da sevgilisini yalnız bırakmıyor. İkilinin yeni filmde beraber rol almayacakları ayrılık dedikodularını gündem getirmişti. Beraber tatilde olmaları ise o iddiaları çürütmüş oldu.


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Barış Arduç ile Gupse Özay ayrı düştü



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Ünlü oyuncuların Çeşme tatili..
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