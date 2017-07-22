Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!

Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Gupse Özay tatillerine Çeşme'de devam ediyor.
Magazin - 23.07.2017 06:00
Arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü çift önceki akşam önce Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika çifti sonra ise Doğa Rutkay'la bir araya geldi. Gupse Özay eylül ayında çekeceği Deliha 2 filmi öncesinde stres atarken yeni filmde rol almayacak olan Barış Arduç da sevgilisini yalnız bırakmıyor. İkilinin yeni filmde beraber rol almayacakları ayrılık dedikodularını gündem getirmişti. Beraber tatilde olmaları ise o iddiaları çürütmüş oldu.