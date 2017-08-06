Barış Arduç partnerini kendisi seçecek!

Barış Arduç, sonbaharda çekeceği sinema filminde kamera karısına geçeceği partnerini kendi seçecek.

Magazin - 07.08.2017 08:00
Barış Arduç partnerini kendisi seçecek!
Fahriye Evcen mi, Elçin Sangu mu? Son dönemin gözde oyuncularından Barış Arduç, sonbaharda çekeceği sinema filminde kamera karısına geçeceği partnerini kendi seçecek.

Önce yakışıklı oyuncuyla anlaşıp ardından kadın oyuncu arayışına giren Mars Yapım, proje için aday sayısını ikiye indirdi. Fahriye Evcen ve Elçin Sangu isimlerinde karar kılan yapım şirketi, hangi güzelle rol alacağını seçme kararını ise Arduç’a bıraktı.

Yapımcı tarafında ağır basan isim Evcen olurken Arduç’un hayranları ise ‘Kiralık Aşk’ dizisindeki eski partneri Sangu ile oynamasını istiyor.

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Kaynak: haberturk.com
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