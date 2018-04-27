Barış Arduç Muay Thai öğrendi!

Magazin - 27.04.2018 16:38

Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? İlk açıklama geldi!

"Deliha" filmiyle tanınan Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde Tayland'a gitmişti. Gupse Özay ile aşk yaşayan Barış Arduç'un Tayland'a tek başına gitmesi bir hayli dikkat çekmişti.Ünlü çiftten Barış Arduç, ayrılık haberleri için "Öyle bir şey yok" yanıtını vermişti.Tayland dönüşü Yeniköy'de görüntülenen Barış Arduç, bir balıkçıda iş toplantısındaydı. Toplantı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakmayan oyuncu Tayland tatili hakkında, "Muay Thai dersleri aldım" dedi.Spora olan düşkünlüğü bilinen oyuncu Barış Arduç, Instagram hesabından Muay Thai dersinden bir video paylaştı.