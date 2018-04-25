Barış Arduç kickboks dersleri almak için Tayland'a gitmişti. Sevgilisi Gupse Özay ise İstanbul'da kalmıştı. Gupse Özay'ın Barış Arduç'u yalnız bırakması ve Tayland'a onunla gitmemesi ayrılık dedikodularını da beraberinde getirmişti.
Ülkeye dönen Barış Arduç dün akşam görüntülendi. Oyuncuya ayrılık iddiaları soruldu. Barış Arduç, "Ayrılma yok. Her şey güzel bir şekilde devam ediyor" dedi.
Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı? İlk açıklama geldi!
Barış Arduç ile Gupse Özay'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Dün akşam görüntülenen Arduç iddialara yanıt verdi.Magazin - 25.04.2018 18:19
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