Barış Akarsu'nun müze evindeki takı ve ödülleri çalındı

Magazin - 07 Ağustos 2017 12:00

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaralandıktan sonra 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatirce Akarsu'nun oturduğu Bartın Amasra'daki evine hırsız girdi. Geçen hafta Çarşamba günü Akkonak Köyü'ndeki evine giden Hatice Akarsu, dün ilçede Kum Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki evine geldiğinde kapı kilidinin olmadığını gördü. İçeri giren Hatice Akarsu, oğlunun eşyalarıyla dolu olan evinin soyulduğunu anladı. Hatice Akarsu, aynı zamanda Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olarak kullandığı evinde oğlunun künye, kolye, yüzük, küpe gibi değerli tüm takıları ve ödüllerinin çalındığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri evde inceleme yaparak parmak izi araması yaptı. Polis, eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Hatice Akarsu, tüm Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olan evine hırsız girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:"Çarşamba günü köye gittim, dün eve geldiğimde şoke oldum. Kapının kilidi yoktu. Ev darmadağın. Oğlumun takıları, ayetel kürsi kolyesi, taktığı bütün takıları almışlar. Tabancayı almışlar. Kolye, künye, yüzük. Oğlum rahmetli olduktan sonra onun yüzüğünü özel günlerde ben takıyordum. Yatak odasında komidinin içinde saklıyordum. Onu bile almışlar. Bütün dolapları, çekmeceleri açmışlar. Kızıma aldığım künye, küçük altınlar, nazarlıkları almışlar. Oğlumun odasında bulunan özel eşyalarına kadar. Sadece giysilerine, ayakkabılarına dokunmamışlar. Küpe, kolye ne varsa götürmüşler. Herhalde zengin sandılar. Evde para ziynet eşyası yok. Keşke olsa onları alsalardı. Oğlumun değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum, onlarda avunuyordum. Hepsini almışlar."Oğlunun eşyalarının getirilmesini isteyen Hatice Akarsu, "Onlara yaramaz onlar. Getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.KAYNAK: DHA