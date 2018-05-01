Barcelona, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı

Spor - 01.05.2018 10:13

Barcelona, La Liga'nın 35. haftasında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'yu evinde 4-2 mağlup ederek puanını 86'ya yükseltti ve 1 maç eksiği olmasına rağmen şampiyonluğunu ilan etti.Bu sezon Kral Kupası'nı da kazanan Barça, kulüp tarihinde 8. kez bir sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamladı.Barcelona sezon başından itibaren ligde üstünlünü korudu ve ezeli rakibi Real Madrid'i kendine hiç yaklaştırmadı.Barça UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünderli Roma'ya çeyrek finalde elenip büyük hayal kırıklığı yaşasa da ligde istediğini almayı başarmış oldu.Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Deportivo karşısında yaptığı hat-trick neticesinde bu sezon ligde 32 gole ulaştı ve Altın Ayakkabı Ödülü yarışında, 31 gol atan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın önüne geçti.Barcelona'nın ana caddsinde üstü açık bir otobüsle şampiyonluk turu atan Barcelona'ya taraftarları büyük bir coşkuyla eşlik etti.Kutlamalar sırasında en yoğun ilgiyi, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Barcelona efsanesi Andres Iniesta ve Arjantinli yıldız Lionel Messi gördü.İşte şampiyonluk kutlamasından objektiflere yansıyan o kareler...