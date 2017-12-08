Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 83-68 kazandı.

Basketbol - 09.12.2017 01:15

Turkish AirlinesEuroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'ya konuk oldu.



Maça Jan Vesely'nin sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun savunmasında Seraphin'i durdurmakta başarılı olamadı. Seraphin'i boyalı alanda etkin kullanan Barca üst üste kaçırmadan üçlük isabetleri de bulunca, ilk çeyreği 28-22'lik üstünlükle tamamladı.



İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle başalyan Sarı Lacivertliler ilk 6 dakikayı 31-34 önde kapatırken, Barcelona Seraphin'den gelen sayılarla tekrar 37-34 öne geçmeyi başardı. Ardından tekrar öne geçen Fenerbahçe, devrede soyunma odasına 38-39 üstün giren taraf oldu.



Üçüncü çeyreğin başında yine Seraphin'in savunmasında sıkıntı yaşyan Fenerbahçe, bu bölümde Kostas Sloukas'ın üzerinden skor üretimi sağladı. Tempoyu lehine çeviren Fenerbahçe farkı çift hanelere çıkartırken, Sarı Lacivertliler son periyoda 51-64'lük üstünlükle girdi.



Son çeyrek Barcelona oyunun tansiyonunu yükselterek momentumu eline almaya çalışırken, kritik anlarda sakin kalmayı başaran Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 61-68 önde kapattı. Oyun düzeninde hücum etmeye devam eden ve her oyuncusundan skor katkısı alan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 68-83'lük skorla galip ayrıldı.



Fenerbahçe adına Kostas Sloukas 17 sayı 1 ribaund 5 asist ile maçın yıldızı olurken, Brad Wanamaker 16 sayı 2 asist 4 top çalmayla mücadele etti.



Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 8. galibiyetini alırken, Barcelona Lassa 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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