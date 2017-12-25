"Bana küfür edebilirler!"

Çukur diziyle zirveyi gören Erkan Kolçak Köstendil, Hürriyet'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TV Dünyası - 25.12.2017 11:58

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un Vartolu karakterine canlandıran Erkan Kolçak Köstendil çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulan İstanbul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Çukur dizisiyle izleyicilerin beğenisini topladı.



İşte verdiği röportajdan kısımlar...





‘Vartolu’ karakterinin fenomen olacağını tahmin etmiş miydiniz?



- Öncelikle ardında kaliteli ve nitelikli yapımlar bırakmayı kendine ana hedef koymuş bir yapım şirketiyle çalışıyoruz. Tek vücut halinde hareket eden mükemmel bir reji-teknik ekibimiz var. Buna bir de işini aşkla yapan bir oyuncu kadrosu eklenince işin başarılı olma ihtimali artıyor... Sana da o takımın iyi bir parçası olmak kalıyor. İyi oynamayanı döverler yani anlayacağın.



Kötüyü oynamak daha mı zevkli?



- ‘Kötüye yönelen’ desek. Evet, daha oyuncaklı. Bir noktadan sonra “Bu adamın vicdanı nerede” diye araştırmaya başlıyorsun. İşte bu çok keyifli bir yolculuk.



Sosyal medya etkisi mi bu bahsettiğiniz?



- Tabii ama oradaki kötülüğün açığa çıkması da iyi bir şey bir bakıma. Sokakta yürürken kediye, köpeğe tekme atacağına sosyal medyadan bana küfretmek içini rahatlatıyorsa, aman buyursun etsin mesela.

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