Bambi lakaplı dansöz çok değişti!

Magazin - 08.12.2017 14:33

Türkiye'nin 1980'li yılların başında tanıştığı Burçin Orhon, göbek dansı yaparak değil dansın içine bale figürlerini de sentezleyerek unutulmayanlar arasına girmeyi başarmıştı.Bir döneme damga vuran ve Bambi lakabını alan Burçin Orhon evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra iş hayatına ara verdi. Aradan geçen zaman içinde her ne kadar dansı sürdürse de hatta yeni kuşaklara öğretse de epey kilo aldı. Ama yılmadı, önce bıçak altına yattı sonra diyete ve spora başladı. Şimdi ise eski günlerdeki görüntüsüne dönmesine çok az kaldı.Instagram hesabında yeni görüntüsünü paylaşarak "O kadar kilonuz yoktu canım boşuna ameliyat oldunuz' diyenlere selam olsun" diyerek zaferini takipçileriyle paylaştı.