Çukur turizmi!

TV Dünyası - 25.04.2018 12:12

Sevilen dizi, #kimhaklı ve #affet etiketleriyle bu hafta da sosyal medyada uzun saatler TT listesinde yerini aldı.Çukur, konusuyla dikkat çektiği kadar çekildiği semtle de merak konusu olmaya başladı. Fenomen dizinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla adeta turizm dopingi yaşıyor. Dizinin hayranları sayesinde Balat esnaflarının satışları yüzde 50 artış gösterdi.Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin volta attığı sokak, dizide Nebil Sayın'ın canlandırdığı berber Muhittin'in dükkanı dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor.