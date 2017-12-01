Bal ve tarçın maskesi!

Bal her derde deva ama en çok da cilde… Özellikle cilt lekelerine ve sivilcelere karşı en popüler yöntemlerden biridir.

Güzellik - 01.12.2017 16:29

Tüm kadınların ortak ihtiyacıdır daha güzel ve parlak bir cilde sahip olmak. Ancak geçen yıllar içerisinde oluşan lekeler, izler ve hatta kırışıklıklar öylesine can sıkar ki ayna bakmayı bile istemez çoğu kadın. Oysa evde düzenli olarak yapılabilecek maskelerle bile cilt daha canlı bir görünüm kazanabilir. İlk yapmanız gereken cildinizi temizlemek. Sonra vereceğimiz tarifi uygulamak. Ve son olarak nemlendiricinizle masaj yaparak yüz kaslarınızı daha dinamik hale getirmek.



Bal; cildi zararlı toksinlerden arındırmakta birebirdir. Gençleştirici özelliğinin yanı sıra sivilce ve lekelerin de ilk düşmanlarındandır. Oldukça güçlü bir etkiye sahip olan antibiyotik özellikli bal, siyah noktaların giderilmesinde ve cildi beyazlatmakta da etkilidir.



Tarçın ise, cildi ferahlatır, hücreleri güçlendirir ve dinamikleştirir.



Tarçın ve balı bir kahve fincanı içerisinde iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze sürünüz. 15- 20 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile temizleyiniz. Bu kadar basit.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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