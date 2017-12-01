Bakanlıktan iki ünlü sunucuya şok!

Sağlık Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet verecek nitelikte programların yapıldığını belirterek, bu kapsamda yayın yapan Esra Erol ve Serap Paköz'ün programı hakkında RTÜK'e şikayette bulundu.

TV Dünyası - 01.12.2017 18:04
Bakanlıktan iki ünlü sunucuya şok!
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı televizyon kanallarında kadın doğum hastanelerinde mağduriyet yaşadığını iddia eden aileler vasıtasıyla kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet verecek nitelikte programların yapıldığı belirtildi.

Esra Erol'un reytingleri düştü!

Esra Erol'un reytingleri düştü!



Bu kapsamda yayın yapan "Esra Erol'da" ve sunuculuğunu Serap Paköz'ün yaptığı "Gerçeğin Peşinde" programları için RTÜK'e Bakanlık tarafından şikayette bulunulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Medyanın reyting aldığı şüphesiz olan sağlık konularını öz denetimsiz olarak gündeme getirmesi ve bunun üzerinden sansasyon oluşturmaya çalışması sorumlu yayıncılık ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Sağlıkta şiddetin görüldüğü ve yaygınlaşma emaresi gösterdiği bir zeminde sağlık çalışanlarının her ne sebeple olursa olsun hedef gösterilmesi, kötü sonuçları olabilecek istenmeyen durumlara sebebiyet verebilecektir. Medya, vatandaşların seslerini duyurabilecekleri bir mecra ise de resmi kurum ve kuruluşların adının karıştırıldığı ve olur olmaz karalandığı, sağlık çalışanlarının suçlanarak töhmet altında bırakıldığı, yargısız infazların yapıldığı bir mecraya dönüşmemelidir. Kurum ve sağlık çalışanlarımızın belirsiz ve ispatlanması mümkün olmayan iddia ve söylentilerle zan altında bırakılması ve sağlıkla ilgili güvensizlik oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir." (KAYNAK: hurriyet.com.tr)
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Bağlantılar: Esra Erol, Serap Paköz

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