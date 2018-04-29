İşte Kemal'in Mansur Ark taklidi:
"Badi Ekrem" pozu olay oldu!
Cem Yılmaz oğlu Kemal'in Mansur Ark'ın seslendirdiği "İnadı Bırak" şarkısıyla dans ederken çekilmiş görüntülerini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü komedyenin bu paylaşımı herkes tarafından beğenilmişti. Cem Yılmaz oğlu Kemal ile paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Magazin - 29.04.2018 13:07
Cem Yılmaz ile oğlu Kemal (5) 'Hababam Sınıfı'nın beden eğitimi öğretmeni 'Badi Ekrem'in filmdeki meşhur eşofmanının üstünü giydi. Şener Şen'in canlandırdığı karakteri çok seven baba-oğlun pozu beğeni rekoru kırdı.
İşte Kemal'in Mansur Ark taklidi:
İşte Kemal'in Mansur Ark taklidi:
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