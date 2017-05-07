Başrol oynadığı "Eski Sevgili" filmi vizyona giren Bade İşçil “Eski sevgiliye dönmek mutluluk getirir mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“Getirmez! Ben denedim, mutlu olamadım.”
İKİ KEZ ŞANS VERDİLER AMA...
Bade İşçil 2013’te evlendiği Malkoç Süalp’ten 1,5 yıl önce boşandı. Ayrılmadan önce birbirlerine iki kez şans vermiş ama her seferinde mahkemelik olmuşlardı.
Bade İşçil'den ilişki tavsiyesi
Oyuncu Bade İşçil, ilişki tavsiyesinde bulunarak "Eski sevgiliye dönülmez" dedi.Magazin - 08 Mayıs 2017 03:00
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