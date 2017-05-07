Bade İşçil'den ilişki tavsiyesi

Magazin - 08 Mayıs 2017 03:00

Başrol oynadığı "Eski Sevgili" filmi vizyona giren Bade İşçil “Eski sevgiliye dönmek mutluluk getirir mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:“Getirmez! Ben denedim, mutlu olamadım.”Bade İşçil 2013’te evlendiği Malkoç Süalp’ten 1,5 yıl önce boşandı. Ayrılmadan önce birbirlerine iki kez şans vermiş ama her seferinde mahkemelik olmuşlardı.