Bade İşçil, Paris tatilini reddetti!

Magazin - 23.12.2017 11:51

"Oğlum için"

Bade İşçil ve Malkoç Süalp barıştı mı?

Oyuncu Bade İşçil, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eşi Malkoç Süalp ile iki ay önce oğulları Azur'un iyiliği için barışmış ve görüşmeye başlamıştı. Posta'da yer alan habere göre bu barışmayı fırsata çevirmek ve eski eşinin kalbini yeniden kazanmak isteyen Malkoç Süalp, yılbaşı tatilini birlikte geçirmek için Paris'te bir otele rezervasyon yaptırıp, uçak biletlerini almış. Bade İşçil, ayrı ayrı odalarda kalacak olmalarına rağmen teklifi kabul etmemiş.