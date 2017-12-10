Babamın Günahları setinde korkutan patlama!

Bir deponun patlatıldığı çekimlerde Babamın Günahları ekibi büyük bir başarıya imza attı. Kadir Doğulu’nun dublör kullanmadığı çekimlerde başarılı oyuncu etkileyici performansıyla nefesleri kesti.

TV Dünyası - 11.12.2017 07:00
Babamın Günahları setinde korkutan patlama!
Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi yıldız isimlerle birlikte çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi’nin de rol aldığı ‘Babamın Günahları’ dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Aksiyon ve duygu yüklü hikayesiyle başlamadan merak uyandıran, Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı yeni dizi ‘Babamın Günahları’nın setinde geçtiğimiz günlerde çekilen patlama sahnesi nefesleri kesecek. Senaryo gereği gerçek bir deponun patlatıldığı çekimlerde Kadir Doğulu, kusursuz performansıyla çok konuşulacağa benziyor. Ocak ayında Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizinin aksiyon sahneleri seyirciyi ekrana kilitleyecek.

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