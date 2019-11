Azra Akın: "Sosyal medyada saygı yok"

Azra Akın, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsor Cimin'le röportaj yaptı. Akın, röportajında samimi açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan kesitler...Aile olmak çok güzel.Anne olarak çocuğumun mutlu ve sağlıklı bir birey olabilmesi için büyük sorumluluk hissediyorum. Ona her şeyden önce bir birey olarak saygı duyuyorum ve tabii çok seviyorum. Bir zamanlar benim de küçük bir çocuk olduğumu unutmayarak yaklaşıyorum Demir’e. Çocuğuma elimden geldiğince ihtiyacı olanları sunacağım ve ona rehberlik ederek seçimlerinde özgür bırakacağım.Neyin baki olmasını istersek emek vermemiz gerekir. Bu, dünyadaki her tür ilişki için aynı bence. İnişler çıkışlar, sorunlar olur. Önemli olan saygıyla var olan, sevgiyle pekişen ilişkileri emek vererek sürdürülebilir kılmak.Ünlülerin hamileliklerini çok göz önünde geçirmesi bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. Hamilelik sürecini her kadın istediği gibi yaşar. Kimse buna karışamaz. Hamile değilken göz önünde olan biri neden hamileyken saklansın ki? Doğadan gelen o güzel süreci saklamanın hiçbir anlamı yok.Kimin başına gelmiyor ki? Hamile bir kadına “Ne kadar da kilo almışsın” ya da yeni anne olmuş bir kadına “Doğumdan sonra kilo veremedin” demek de şiddettir. Şu an şiddete en yakın örnek bence sosyal medya. Sosyal medyada saygı yok. Herkes istediğini yazıyor. Sorumluluklarımız ve birbirimize saygı çerçevesinde sınırları belirlememiz gerekir.