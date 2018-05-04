Ayşen Gruda'nın rolü belli oldu!

Fox Tv'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisine usta bir isim oyuncu kadrosuna dahil oldu.

TV Dünyası - 04.05.2018 12:09
Ayşen Gruda'nın rolü belli oldu!
Fikri’nin parasını çaldığı Aysel, diziye bambaşka bir renk getirdi. Fikri’nin çocuklarının oturduğu evi Barış’ın babasından aldığını geçen hafta öğrenilmişti.

Nereden bulduğu belli olmayan 150 bin TL’yi masaya bırakıp evi geri alan Fikri herkesi şaşırttı ama asıl mesele parayı kimden bulduğuydu. Bu haftaki yeni bölümde onun kaynağı da ortaya çıktı.

Ayşen Gruda’nın oynadığı Aysel karakteri aniden diziye dahil oldu.

İzleyici tarafında merak konusu olmuştu, kimdi bu Aysel? Aysel’in Fikri’nin annesi olduğunu öğrenen izleyenler çok şaşırdı. Çocukların babaannesi geldi, diziye sımsıcak bir hava getirdi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu, ekran başındakilerin yüzünü güldürdü. Sosyal medyada şimdiden “Ayşen Gruda gitmesin” yorumları yapılmaya başlandı.

Bu arada Aysel’in ‘Yedi Bela Aysel’ olarak tanındığını da öğrendik.
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