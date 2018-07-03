Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran kavgasına mahkemeden tokat gibi cevap!

Magazin - 03.07.2018 13:10

Ayşe Hatun Önal ile Güzide Duran tartışması alevlendi!

Ayşe Hatun Önal: Bırakın sakızı da veresiye alayım!

Sanatçı Ayşe Hatun Önal ve eski manken Güzide Duran'ın arasında sular bir türlü durulmuyor. Güzide Duran'ın Ayşe Hatun Önal'a karşı 6 ay süreyle mahkemeden aldığı koruma kararına, bu kez Ayşe Hatun Önal avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye başvurarak "ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun" hükümleri gereğince uygulanan önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istedi.Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, “Müvekkilim Ayşe Hatun Önal, tedbir talep eden Güzide Duran’a veya yakınlarına karşı hiçbir zaman tehdit, hakaret ya da şiddet içeren davranışlarda bulunmamıştır. Kaldı ki müvekkilim tedbir talep eden Güzide Duran’ı son 4 yıldır hiç görmemiş, kendisiyle iletişim kurmamıştır. Tedbir talebinde bulunan Güzide Duran, uzun yıllardır gerek kendisine ait, gerekse farklı isimler altında açtığı sosyal medya hesaplarında müvekkilim Ayşe Hatun Önal'ı hedef alan haksız ve iftira niteliğinde açıklamalar yapmakta, söz konusu açıklamaları basın yoluyla tekrarlamakta, kamuoyunda müvekkilim aleyhine son derece yanlış kanaat ve bakış açısının oluşmasını hedeflemektedir” şeklinde ifade edildi.Talebi değerlendiren mahkeme kararında, 6284 sayılı yasanın amaç, kapsam ve temel ilkelerine yer vererek, her iki tarafın da kadın olduğunu, aralarında herhangi bir akrabalığın bulunmadığını, aynı evde yaşamadıklarını vurguladı.Kararda, iki tarafın da kamuya mal olmuş kişiler olduğu, gazete ve magazin programlarında bir çok kez haberlere konu olduklarını anlatılırken, tarafların medya üzerinden birbirleri ile tartıştıkları, birbirlerine laf yetiştirmeye çalıştıkları belirtildi.Ayşe Hatun Önal, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy hakkında 6 ay süreli koruma kararı aldırmıştı. Mahkemenin kararına Duran ve eşi Aksoy itiraz etmişti ancak mahkeme çiftin talebini reddetmişti.Bunun üzerine Güzide Duran, Anadolu 12’inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşe Hatun Önal hakkında 6 ay süreyle önleyici tedbir kararı talep etmişti. Mahkeme, 6 Haziran 2018 tarihinde Ayşe Hatun Önal hakkında 6 ay süre ile Güzide Duran ve ailesine yönelik önleyici tedbir kararı vermişti. Güzide Duran’ın aldırdığı koruma kararının kötü niyetli ve amaç dışı olduğunu kaydeden mahkeme, bu tür başvurular yüzünden gerçek mağdurların korunamadığını açıkladı.