Ayşe Hatun Önal ile Güzide Duran tartışması alevlendi!

Eski manken Güzide Duran, kavgalı olduğu Ayşe Hatun Önal’ın kendisine sosyal medyadan komplo kurduğunu ima ederek öfke kustu.

Dedikodu - 30.04.2018 15:36
Ayşe Hatun Önal ile Güzide Duran tartışması alevlendi!
Ayşe Hatun Önal ile Güzide Duran arasındaki tartışma yeniden alevlendi! Ayşe Hatun Önal, işadamı sevgilisiyle olan ayrılığında Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy’u sorumlu tutmuş ve olay mahkemeye taşınmıştı. Duran, Önal’ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açtığını, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını öne sürmüştü. Ancak Güzide Duran’ı yeniden sahte hesaplar takip etmeye başlayınca eski manken, isim vermeden Önal’ı suçlayarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Profili ifşa eden Güzide Duran "Yine çıkmış ortaya. Ben de nerede kaldı diye merak ediyordum. Bu yaz single yok galiba. Yazık, sana gerçekten çok acıyorum. Allah ve sabır diyorum, her zaman olduğu gibi… Çünkü bir gün sana acıyan bir tek ben olmayacağım’’ yazdı. (Kaynak: aksam.com.tr)

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