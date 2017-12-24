Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’in Oya’sı Gökçe Bahadır, Ekim 2016’da Efe Duru ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ilişkisi iki hafta önce bitti. Çiftin, Efe Duru’nun evlenmeye yanaşmaması nedeniyle ayrıldıkları söyleniyor.
Kaynak: posta.com.tr
Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
İlişkileri iki hafta önce biten Gökçe Bahadır ve Efe Duru'nun ayrılığının yankıları sürüyor. Çiftin, Efe Duru’nun evlenmeye yanaşmaması nedeniyle ayrıldıkları iddia edildi.Magazin - 24.12.2017 17:10
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