Ayrılık acısı çekiyor!

Fergie, eski eşi Josh Duhamel’i unutamadı.

Magazin - 04.07.2018 10:01

Fergie, eski eşi Josh Duhamel’i unutamadı. Duhamel’in yeni sevgilisi Eiza Gonzalez’le görüntülenmesinin ardından, “Boşanmak benim planım değildi” diyen Fergie'nin oyuncuyu özlediği öğrenildi. Bir kaynak, “Eski eşinin, mutluluğu başka kadında bulması, Fergie’nin canını yakıyor. Onları birlikte görmek istemiyor” dedi. 2009’da evlenip, geçtiğimiz yıl boşanan ikilinin, bir oğlu var.

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