Ayrılığın faturası ağır olacak!

Magazin - 25.12.2017 01:15

Serdar Ortaç, 2014’te İrlandalı manken Chloe Loughnan (25) ile evlenmişti. Serdar Ortaç, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak. Chloe ise İrlanda’ya ailesinin yanına gitti. Posta'nın haberine göre eşinin İrlanda’da biraz uzun kalacağını söyleyen Serdar Ortaç, “Chloe yazdan beri anne babasını görmüyor. 20 Ocak’a kadar yok. Her gün saatlerce telefonda konuşuyoruz. Eşim dönene kadar telefon faturasına bir daire parası ödeyeceğim gibi görünüyor” dedi.