Serdar Ortaç, 2014’te İrlandalı manken Chloe Loughnan (25) ile evlenmişti. Serdar Ortaç, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak. Chloe ise İrlanda’ya ailesinin yanına gitti. Posta'nın haberine göre eşinin İrlanda’da biraz uzun kalacağını söyleyen Serdar Ortaç, “Chloe yazdan beri anne babasını görmüyor. 20 Ocak’a kadar yok. Her gün saatlerce telefonda konuşuyoruz. Eşim dönene kadar telefon faturasına bir daire parası ödeyeceğim gibi görünüyor” dedi.
Ayrılığın faturası ağır olacak!
Yılbaşına eşinden ayrı girecek olan Serdar Ortaç, “Chloe, 20 Ocak’a kadar anne babasının yanında olacak. Eşim dönene kadar telefon faturasına bir daire parası ödeyeceğim gibi görünüyor” dedi.Magazin - 25.12.2017 01:15
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