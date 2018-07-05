Aynı kareye girmek istemediler!

Yakın zamanda çıkan aşk haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen ve evlilik hazırlığında oldukları iddia edilen Mert Fırat ve sevgilisi İdil Fırat geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Magazin - 05.07.2018 16:11
Aynı kareye girmek istemediler!
Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Mert Fırat ve İdil Fırat, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark edince farklı noktalara giderek aynı kareye girmemeye özen gösterdiler. Muhabirleriin sorularına cevap vermeyen Fırat çifti, alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra uzun süre mağazaları turlayarak alışveriş yaptılar.

Mert Fırat, İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı!

Mert Fırat, İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı!



Geçtiğimiz günlerde, 2.5 aydır birlikte olan ikilinin sözlendiği iddia edilmişti. Mert Fırat’ın, başrolünde yer aldığı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladıkları da ileri sürülmüştü.

Mert Fırat ile İdil Fırat sözlendi!

Mert Fırat ile İdil Fırat sözlendi!



Gelinliğini seçti!

Gelinliğini seçti!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İdil Fırat, Mert Fırat

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert sözler! Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na sert ...
Zehra Yılmaz, sevgilisini yalnız bırakmadı! Zehra Yılmaz, sevgilisini yalnız bırakmadı!
Genç oyuncu evinde ölü bulundu! Genç oyuncu evinde ölü bulundu!
Mevlitte mini giydi, olay oldu! Mevlitte mini giydi, olay oldu!
Kendall Jenner photoshop kurbanı oldu! Kendall Jenner photoshop kurbanı oldu!
"Ben sana maaşını soruyor muyum?" "Ben sana maaşını soruyor muyum?"
11 yıl sonra buluşuyorlar! 11 yıl sonra buluşuyorlar!
Zeynep Alkan sezonu açtı! Zeynep Alkan sezonu açtı!
'Çukur'da şoke eden ayrılık! 'Çukur'da şoke eden ayrılık!
''Mutlu olduğum belli değil mi?'' ''Mutlu olduğum belli değil mi?''
Selena Gomez, Aleyna Tilki dinliyor! Selena Gomez, Aleyna Tilki dinliyor!
Ünlülerin uyuşturucu ticareti davasında cezanın gerekçesi belli oldu! Ünlülerin uyuşturucu ticareti davasında ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!