Aynı kareye girmek istemediler!
Yakın zamanda çıkan aşk haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen ve evlilik hazırlığında oldukları iddia edilen Mert Fırat ve sevgilisi İdil Fırat geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Magazin - 05.07.2018 16:11
Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Mert Fırat ve İdil Fırat, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark edince farklı noktalara giderek aynı kareye girmemeye özen gösterdiler. Muhabirleriin sorularına cevap vermeyen Fırat çifti, alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra uzun süre mağazaları turlayarak alışveriş yaptılar.
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Geçtiğimiz günlerde, 2.5 aydır birlikte olan ikilinin sözlendiği iddia edilmişti. Mert Fırat’ın, başrolünde yer aldığı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladıkları da ileri sürülmüştü.
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