Aynı kareye girmek istemediler!

Magazin - 05.07.2018 16:11

Mert Fırat, İdil Fırat'ı ailesiyle tanıştırdı!

Mert Fırat ile İdil Fırat sözlendi!

Gelinliğini seçti!

Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Mert Fırat ve İdil Fırat, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark edince farklı noktalara giderek aynı kareye girmemeye özen gösterdiler. Muhabirleriin sorularına cevap vermeyen Fırat çifti, alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra uzun süre mağazaları turlayarak alışveriş yaptılar.Geçtiğimiz günlerde, 2.5 aydır birlikte olan ikilinin sözlendiği iddia edilmişti. Mert Fırat’ın, başrolünde yer aldığı, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladıkları da ileri sürülmüştü.