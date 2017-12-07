Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti!

Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği'nden acı haber geldi. Koreli Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti.

Yaşam - 08.12.2017 01:44
Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti!
Ayla filmiyle hikayesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti.

Mustafa Uslu: 'Ayla' filmine Güney Kore'de bürokratik engel var

Mustafa Uslu: 'Ayla' filmine Güney Kore'de bürokratik engel var



Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filmindeki Türkiye'yi gözyaşına boğan hikayesi beyazperdeye aktarılan Astsubay Süleyman Dilbirliği 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"Ayla" 17. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin açılış filmi oluyor!



Dilbirliği, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

'Ayla'yla beğeni topladı!

'Ayla'yla beğeni topladı!



Ayla filmi, vizyona girdiği günden bu yana 4 milyondan fazla izlendi.

'Ayla' rekora koşuyor!

'Ayla' rekora koşuyor!



Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

Ayla'nın başarısı!

Ayla'nın başarısı!
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