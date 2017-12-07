Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti!

Yaşam - 08.12.2017 01:44

Mustafa Uslu: 'Ayla' filmine Güney Kore'de bürokratik engel var

"Ayla" 17. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin açılış filmi oluyor!

'Ayla'yla beğeni topladı!

'Ayla' rekora koşuyor!

Ayla'nın başarısı!

Ayla filmiyle hikayesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti.Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filmindeki Türkiye'yi gözyaşına boğan hikayesi beyazperdeye aktarılan Astsubay Süleyman Dilbirliği 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.Dilbirliği, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.Ayla filmi, vizyona girdiği günden bu yana 4 milyondan fazla izlendi.Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.